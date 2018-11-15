وسط حشد طلابي.. جامعة عين شمس تكرم الإعلامي أسامة منير (صور)

استضافت جامعة عين شمس، أمس الأربعاء، الإعلامي أسامة منير، في ندوة تحت عنوان "الحب حياة"، حضرها عدد كبير من الطلاب وأساتذة الجامعة.





ومنح الدكتور نظمي عبد الحميد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أسامة منير، درع الجامعة تقديرا لجهوده ومشواره الإعلامي الطويل.





وعرضت الدكتورة هبة شاهين رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب، تاريخ الإعلامي أسامه منير، خاصة برنامج "أنا والنجوم وهواك" على إذاعة نجوم FM، وبرنامج البيت بيتك، 90 دقيقة، فضلا عن مشاركته في عدد من الأفلام والمسلسلات.