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صحيفة هندية: إيران بوابة العبور إلى داعش

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 09:30 ص
صحيفة هندية: إيران بوابة العبور إلى داعش
صورة أرشيفية
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الفجر السعودي
 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو بعنوان: "إيران بوابة العبور إلى داعش"، حيث رصد الفيديو مواصلة إيران لمخططات دعم الإرهاب بغرض تدمير المنطقة العربية وتحقيق مطامع نفوذها في أراضي الجوار.

وأوضح فيديو مداد نيوز، أن النظام الإيراني أرسل المقاتلين الهنود للانضمام إلى تنظيم داعش عبر معسكرات الترجيل الإيرانية.

وكشفت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، أن ايران تقوم بتجنيد المتشددين عبر مؤسسات دينية متطرفة تتخذ من الجمعيات الأهلية ستارا لها، حيث يدربون في معسكرات الترحيل الإيرانية ومن ثم يرسلون إلى داعش للانضمام إلى جبهات القتال.

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