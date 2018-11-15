اليوم.. رئيس الوزراء يترأس اجتماع البنية المعلوماتية بالعاصمة الإدارية الجديدة

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم الخميس، بشأن البنية المعلوماتية بالعاصمة الإدارية الجديدة.





ويناقش الاجتماع، البنية المعلوماتية ومنها منصة خدمات للمواطنين المتعاملين مع الحكومة ومنظومة الخطوة الواحدة للتجارة الخارجية وقواعد بيانات جغرافية مجمعة وربطها بقواعد البيانات القومية.





كما يبحث الاجتماع، عمل منصة البيانات لتمكين الجهات الحكومية من وضع السياسات والأداء.





ويحضر الاجتماع، وزير الاتصالات ورئيس العاصمة الإدارية الجديدة وعدد من المسؤلين.



