التحقيق مع قائد بالشرطة الفلسطينية لتغييره إطار عربة لجيش الاحتلال

أصدر مدير عام الشرطة الفلسطينية، اللواء حازم عطا لله، قرارا بإيقاف مدير شرطة محافظة الخليل، العقيد أحمد أبو الرب، عن العمل وإحالته إلى لجنة تحقيق.

وأفاد الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي أرزيقات، أمس الأربعاء بأنه تقرر تكليف نائب مدير شرطة الخليل بتسيير أمور المحافظة.

ونشرت صور على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" للعقيد أبو الرب وهو يقوم بمساعدة جنود الجيش الإسرائيلي في تبديل إطار عربتهم.

وظهر في إحدى الصور أمين سر حركة فتح إقليم يطا والمسافر كمال مخامرة، الذي قال لوكالة "معا": "يوم الأحد الماضى كنا نقوم بحملة إغاثة في منطقة سوسيا بمسافر يطا، وكان برفقتنا موكب من عدة مؤسسات رسمية وإغاثية".

وأضاف: "بعد الانتهاء من تقديم المساعدات، ولدى محاولتنا الخروج من المنطقة، كانت هناك دورية للجيش الإسرائيلي تغلق الطريق، وتبين لنا فيما بعد بأن عطلا قد أصاب أحد دواليب الدورية، فطلب الجنود معدات لتغيير الدولاب، فعلا تم ذلك، وحاول الجنود تغيير الدولاب ولم يتمكنوا من ذلك، وبعد وقت طويل من الانتظار تقدم العقيد أبو الرب من الجنود وعرض المساعدة، وفعلا نجح في ذلك، وبعدها غادرنا المكان".