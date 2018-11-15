Spotify تستعد لإطلاق نسخة مستقلة من تطبيقها على ساعة أبل الذكية

تستعد شركة Spotify لطرح نسخة مستقلة من تطبيقها لساعة أبل الذكية Apple Watch، وسيتم الإعلان عنه خلال الأسابيع القادمة.





ومن المقرر أن يوفر تطبيق Spotify الجديد لـ Apple Watch القدرة على الوصول إلى الموسيقى وملفات podcast والتحكم فيها بسهولة أثناء التنقل.

ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندي، يتضمن التطبيق خيار الاتصال بالسماعات والأجهزة، ولكن ليس القدرة على الاستماع إلى الموسيقى والبودكاست بلا اتصال، حيث سيتيح تطبيق Spotify لـمستخدمي ساعة أبل الذكية تشغيل الموسيقى وإيقافها، وكذلك الانتقال إلى المسار التالى أو إرجاع 15 ثانية.

وبفضل التكامل الجديد مع Apple Watch ، سيتمكن مستخدمي Spotify من الوصول إلى الأغاني التي تم تشغيلها مؤخرًا حتى إذا كانت هواتفهم موضوعة فى جيوبهم أو داخل حقيقة، كما يتميز التطبيق أيضًا بخيار إضافة أغنية مفضلة إلى مجموعة المستخدم بمجرد الضغط على رمز القلب على شاشة الساعة، وللإستفادة من التطبيق الجديد سيحتاج المستخدم لتثبيت أحدث إصدار من Spotify v.8.4.79 عبر App Store.