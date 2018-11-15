ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

Spotify تستعد لإطلاق نسخة مستقلة من تطبيقها على ساعة أبل الذكية

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 09:37 ص
Spotify تستعد لإطلاق نسخة مستقلة من تطبيقها على ساعة أبل الذكية
طباعة
 
تستعد شركة Spotify لطرح نسخة مستقلة من تطبيقها لساعة أبل الذكية Apple Watch، وسيتم الإعلان عنه خلال الأسابيع القادمة.

ومن المقرر أن يوفر تطبيق Spotify الجديد لـ Apple Watch القدرة على الوصول إلى الموسيقى وملفات podcast والتحكم فيها بسهولة أثناء التنقل.
 
ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندي، يتضمن التطبيق خيار الاتصال بالسماعات والأجهزة، ولكن ليس القدرة على الاستماع إلى الموسيقى والبودكاست بلا اتصال، حيث سيتيح تطبيق Spotify لـمستخدمي ساعة أبل الذكية تشغيل الموسيقى وإيقافها، وكذلك الانتقال إلى المسار التالى أو إرجاع 15 ثانية.
 
وبفضل التكامل الجديد مع Apple Watch ، سيتمكن مستخدمي Spotify من الوصول إلى الأغاني التي تم تشغيلها مؤخرًا حتى إذا كانت هواتفهم موضوعة فى  جيوبهم أو داخل حقيقة، كما يتميز التطبيق أيضًا بخيار إضافة أغنية مفضلة إلى مجموعة المستخدم بمجرد الضغط على رمز القلب على شاشة الساعة، وللإستفادة من التطبيق الجديد سيحتاج المستخدم لتثبيت أحدث إصدار من Spotify v.8.4.79 عبر App Store.
 
وفي نفس السياق، أطلقت Spotify منصتها بشكل رسمي في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا ومصر، وتتمتع خدمة سبوتيفاي بجمهور من المستخدمين يضم 191 مليون من عشاق الموسيقى حول العالم من بينهم 87 مستخدم مشترك.
المزيد عن: نسخة مستقلة تكنولوجيا تقنية تطبيقات تطبيق ابل السبعة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
كرواتيا
-
x
21:45
-
أسبانيا
بلجيكا
-
x
21:45
-
أيسلندا
مباريات دولية ودية - منتخبات
الكويت - أساسي
-
x
18:15
-
البحرين - أساسي
ألمانيا - أساسي
-
x
21:45
-
روسيا - أساسي
إنجلترا - أساسي
-
x
22:00
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/15/2018 10:20:02 AM