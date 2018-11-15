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"أجيري" يصدم مروان محسن قبل مواجهة تونس

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 09:37 ص
أجيري يصدم مروان محسن قبل مواجهة تونس
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الفجر الرياضي
 
اقترب محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي من قيادة هجوم الفراعنة أمام تونس، في اللقاء الذي سيجمع المنتخبين غدا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية.

وقال مراسل "أون سبورت" في تصريحات إذاعية مع الإعلامي أحمد شوبير ببرنامجه "ساعة مع شوبير": "الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة أجيري يفضل الاعتماد على محمد صلاح في مركز المهاجم الصريح على حساب مروان محسن بعد تألقه مع ليفربول في الفترة الأخيرة".

وأكمل: "الجهاز الفني يفاضل بين 3 لاعبين في مركز صانع الألعاب وهم حسين الشحات وعمرو وردة ومحمد محمود".

واختتم:" أجيري استقر على الدفع بكل من محمد الشناوي وأحمد حجازي وباهر المحمدي وأحمد المحمدي وطارق حامد ومحمد النني وتريزيجيه في التشكيلة الأساسية للفراعنة أمام تونس".

المزيد عن: مصر وتونس محمد صلاح يقود هجوم المنتخب أخبار منتخب مصر أجيري ومنتخب مصر
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