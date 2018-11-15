ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وزيرة الاستثمار تصل إلى الأقصر لافتتاح قمة مصر لريادة الأعمال

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 09:36 ص
وزيرة الاستثمار تصل إلى الأقصر لافتتاح قمة مصر لريادة الأعمال
سحر نصر
طباعة
طاهر الحساني
 
وصلت منذ لحظات، إلى محافظة الأقصر، الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، للمشاركة في افتتاح، فعاليات الجلسة الافتتاحية لقمة مصر لريادة الأعمال.

واستقبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بمطار الأقصر الدولي، لاصطحابها إلى مقر المؤتمر المقرر انطلاقه بعد قليل.

ومن المقرر أن تترأس الوزيرة افتتاح فعاليات الجلسة الافتتاحية لقمة مصر لريادة الأعمال، والتي تنظمها منظمة العمل الدولية، تحت رعاية وزارة الاستثمار.

كما أنه من المقرر مغادرة الوزيرة الأقصر، وعودتها إلى القاهرة، عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، ظهر اليوم.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
كرواتيا
-
x
21:45
-
أسبانيا
بلجيكا
-
x
21:45
-
أيسلندا
مباريات دولية ودية - منتخبات
الكويت - أساسي
-
x
18:15
-
البحرين - أساسي
ألمانيا - أساسي
-
x
21:45
-
روسيا - أساسي
إنجلترا - أساسي
-
x
22:00
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/15/2018 10:20:02 AM