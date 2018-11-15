وزيرة الاستثمار تصل إلى الأقصر لافتتاح قمة مصر لريادة الأعمال



ومن المقرر أن تترأس الوزيرة افتتاح فعاليات الجلسة الافتتاحية لقمة مصر لريادة الأعمال، والتي تنظمها منظمة العمل الدولية، تحت رعاية وزارة الاستثمار.





كما أنه من المقرر مغادرة الوزيرة الأقصر، وعودتها إلى القاهرة، عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، ظهر اليوم.



وصلت منذ لحظات، إلى محافظة الأقصر، الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، للمشاركة في افتتاح، فعاليات الجلسة الافتتاحية لقمة مصر لريادة الأعمال.واستقبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بمطار الأقصر الدولي، لاصطحابها إلى مقر المؤتمر المقرر انطلاقه بعد قليل.