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تسريحات شعر من وحي النجمات.. اعتمدي الأنسب

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 09:32 ص
تسريحات شعر من وحي النجمات.. اعتمدي الأنسب
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لكي تبرزي جمال لونك عليك اختيار تسريحات أنيقة ومميزة ، وحتى لا تقعي في حيرة، ليس هناك أفضل من النجمات لتستوحي إطلالتك منهن.

لفتتنا كذلك تسريحة العارضة العالمية بيلا حديد Bella Hadid، بالفرق من المنتصف مع الشعر الأملس، الذي أرجعته بالكامل إلى الخلف، ورفعته فوق أذنيها، لمظهر أكثر كلاسيكية.

يمكنك اعتماد تسريحة الكعكة العالية على طريقة Alicia Keys أليشيا كيز، بلفّ الضفيرة على شكل كعكة، يتدلى منها إكسسوار شعر ينسدل على الجبين، أو أن تعتمدي تسريحات الضفائر على شكل ذيل الحصان من Yara Shahidi يارا شهيدي.

أما الشعر الناعم، فيمكنك اختيار تسريحة ذيل الحصان من kendall jenner كيندال جينر، وهي من التسريحات التي ستلقى رواجًا كبيرًا هذا العام، كما أنها تبرز ملامح الوجه، خاصة الوجه الطويل، مع عظمتي الخد.
تسريحات شعر من وحي النجمات.. اعتمدي الأنسب
تسريحات شعر من وحي النجمات.. اعتمدي الأنسب
تسريحات شعر من وحي النجمات.. اعتمدي الأنسب
تسريحات شعر من وحي النجمات.. اعتمدي الأنسب
تسريحات شعر من وحي النجمات.. اعتمدي الأنسب
تسريحات شعر من وحي النجمات.. اعتمدي الأنسب
تسريحات شعر من وحي النجمات.. اعتمدي الأنسب
تسريحات شعر من وحي النجمات.. اعتمدي الأنسب
تسريحات شعر من وحي النجمات.. اعتمدي الأنسب
تسريحات شعر من وحي النجمات.. اعتمدي الأنسب
تسريحات شعر من وحي النجمات.. اعتمدي الأنسب
المزيد عن: وحي النجمات فاشونستا تسريحات شعر النجمات اعتمدي الانسب
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