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للعروس الجديدة.. خطوات للحصول على رائحة منعشة طوال اليوم

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 09:27 ص
للعروس الجديدة.. خطوات للحصول على رائحة منعشة طوال اليوم
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اتّبعي هذه الخطوات وستحصلي على رائحة منعشة طوال اليوم:-

- أضيفي الملح وفقاعات الصّابون إلى ماء الاستحمام.

- استعملي سائل الاستحمام ذا الرائحة الطبيعة.

- ادهني جسمكِ باللوشن المعطّر.

- استعملي البودرة المعطّره للجسم بدلًا من مزيل العرق، لأنّها تدوم فترةً أطول وهي صحية أكثر.

- أزيلي شعر جسمكِ، إذ إنّ الجسم الخالي من الشعر الزائد، يجعلكِ تستفيدين من العطر فترةً أطول.

- تأكدي من نظافة ملابسكِ قبل ارتدائها، ورشّي عليها سبراي معطّر.

- اصنعي أكياسًا قطنيّه صغيرة، واملئيها بالورود المجففة والمعطرة، ووزعيها بين ملابسكِ.

- بعد تنظيف أذنيكِ ضعي بعضًا من الكريم خلفهما بواسطه القطن.

- استعملي عطرًا مخصّصًا للشعر متوافرًا بأشهر الماركات العالمية، إذ إنّ ذلك صحيّ للشعر.

- استعملي أحمر الشفاه ذا الرائحة الزكية.
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