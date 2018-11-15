للعروس الجديدة.. خطوات للحصول على رائحة منعشة طوال اليوم
الخميس 15/نوفمبر/2018 - 09:27 ص
اتّبعي هذه الخطوات وستحصلي على رائحة منعشة طوال اليوم:-
- أضيفي الملح وفقاعات الصّابون إلى ماء الاستحمام.
- استعملي سائل الاستحمام ذا الرائحة الطبيعة.
- ادهني جسمكِ باللوشن المعطّر.
- استعملي البودرة المعطّره للجسم بدلًا من مزيل العرق، لأنّها تدوم فترةً أطول وهي صحية أكثر.
- أزيلي شعر جسمكِ، إذ إنّ الجسم الخالي من الشعر الزائد، يجعلكِ تستفيدين من العطر فترةً أطول.
- تأكدي من نظافة ملابسكِ قبل ارتدائها، ورشّي عليها سبراي معطّر.
- اصنعي أكياسًا قطنيّه صغيرة، واملئيها بالورود المجففة والمعطرة، ووزعيها بين ملابسكِ.
- بعد تنظيف أذنيكِ ضعي بعضًا من الكريم خلفهما بواسطه القطن.
- استعملي عطرًا مخصّصًا للشعر متوافرًا بأشهر الماركات العالمية، إذ إنّ ذلك صحيّ للشعر.
- استعملي أحمر الشفاه ذا الرائحة الزكية.
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