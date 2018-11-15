للعروس الجديدة.. خطوات للحصول على رائحة منعشة طوال اليوم

اتّبعي هذه الخطوات وستحصلي على رائحة منعشة طوال اليوم:-





- أضيفي الملح وفقاعات الصّابون إلى ماء الاستحمام.





- استعملي سائل الاستحمام ذا الرائحة الطبيعة.





- ادهني جسمكِ باللوشن المعطّر.





- استعملي البودرة المعطّره للجسم بدلًا من مزيل العرق، لأنّها تدوم فترةً أطول وهي صحية أكثر.





- أزيلي شعر جسمكِ، إذ إنّ الجسم الخالي من الشعر الزائد، يجعلكِ تستفيدين من العطر فترةً أطول.





- تأكدي من نظافة ملابسكِ قبل ارتدائها، ورشّي عليها سبراي معطّر.





- اصنعي أكياسًا قطنيّه صغيرة، واملئيها بالورود المجففة والمعطرة، ووزعيها بين ملابسكِ.





- بعد تنظيف أذنيكِ ضعي بعضًا من الكريم خلفهما بواسطه القطن.





- استعملي عطرًا مخصّصًا للشعر متوافرًا بأشهر الماركات العالمية، إذ إنّ ذلك صحيّ للشعر.



