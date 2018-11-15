"المرور": زحام بدائري بهتيم بعد انقلاب سيارة نقل محملة بالصابون



وأشار خلال اتصال هاتفي مع فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، إلى أنهم تلقوا اخطارًا في الخامسة والنصف فجرًا بانقلاب سيارة نقل محملة بالصابون في منطقة أعلى بهتيم على الطريق الدائري.





ولفت إلى أن الحادث أسفر عن وجود ازدحام مروري ومازال مؤثر على تلك المنطقة وجاري التعامل معها الآن، مضيفًا أن الحادث لم يسفر عن وقوع وفيات.



قال الرائد محمد الشربيني، من الإدارة العامة للمرور، إن معدلات الحركة على الطرق حول معدلها الطبيعي.