جربي ماسك القرفة للتخلص من مشاكل البشرة

تتمنى كل سيدة الحصول على بشرة نضرة وخالية من العيوب، لذا يُنصح بالاعتماد على القرفة، فهي من التوابل الطبيعية القادرة على تحفيز الدورة الدموية؛ لجلب النضارة والحمرة الطبيعية، كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة، التي تحارب الجذور الحرة المسببة لتلف الخلايا، أما فيما يخص حب الشباب، فالقرفة علاج فعال لأنها تحتوي على مضادات البكتيريا.





ماسك القرفة والعسل

المكونات:

ملعقة كبيرة من مسحوق القرفة.

ملعقة من العسل النقي.

عصير نصف ليمونة.





طريقة التحضير:

تمزج المكونات جميعًا، ثم تطبق على بشرة نظيفة، كما يفضّل تطبيقها على الرقبة، وتترك لمدة 10 دقائق، ثم يُشطف الماسك بالماء الفاتر.