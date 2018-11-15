ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

جربي ماسك القرفة للتخلص من مشاكل البشرة

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 09:20 ص
جربي ماسك القرفة للتخلص من مشاكل البشرة
طباعة
 
تتمنى كل سيدة الحصول على بشرة نضرة وخالية من العيوب، لذا يُنصح بالاعتماد على القرفة، فهي من التوابل الطبيعية القادرة على تحفيز الدورة الدموية؛ لجلب النضارة والحمرة الطبيعية، كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة، التي تحارب الجذور الحرة المسببة لتلف الخلايا، أما فيما يخص حب الشباب، فالقرفة علاج فعال لأنها تحتوي على مضادات البكتيريا.

ماسك القرفة والعسل
المكونات:
ملعقة كبيرة من مسحوق القرفة.
 ملعقة من العسل النقي.
عصير نصف ليمونة.

طريقة التحضير:
تمزج المكونات جميعًا، ثم تطبق على بشرة نظيفة، كما يفضّل تطبيقها على الرقبة، وتترك لمدة 10 دقائق، ثم يُشطف الماسك بالماء الفاتر.
يكرر هذا الماسك من 2-3 مرات في الأسبوع؛ للحصول على نتائج أفضل والتخلص من آثار حب الشباب .
المزيد عن: مشاكل البشرة ماسك البشرة جربي الجسم التفتيح البشرة‎
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
متي تفقد المراة صبرها
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
كرواتيا
-
x
21:45
-
أسبانيا
بلجيكا
-
x
21:45
-
أيسلندا
مباريات دولية ودية - منتخبات
الكويت - أساسي
-
x
18:15
-
البحرين - أساسي
ألمانيا - أساسي
-
x
21:45
-
روسيا - أساسي
إنجلترا - أساسي
-
x
22:00
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/15/2018 10:20:02 AM