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اجتماع رباعى فى أبوظبي لبحث الجهود المبذولة لإعادة الأمن والاستقرار بأفغانستان

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 09:22 ص
اجتماع رباعى فى أبوظبي لبحث الجهود المبذولة لإعادة الأمن والاستقرار بأفغانستان
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وكالات
 

عقد في أبوظبى، أمس الثلاثاء، اجتماع رباعى في إطار الجهود المبذولة لإعادة الأمن والاستقرار للدفعبعملية السلام في أفغانستان، ضم دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والولاياتالمتحدة الأمريكية وأفغانستان.

 

ووبحسب وكالة "وام" توصل المجتمعون إلى عدد من التوصيات التى تؤدى إلى عملية المصالحة الشاملةفى أفغانستان، بما يخدم تطلعات الشعب الأفغانى.

 

وقد أعرب السفير زلماى خليل زادة المبعوث الأمريكى الخاص بالسلام فى أفغانستان، عن ارتياحه للنتائج التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع.

 

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