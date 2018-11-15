تعرفي على أعراض الحمل في الأسبوع الأول
الخميس 15/نوفمبر/2018 - 09:11 ص
تعرفي على عراض الحمل الشائعة في الأسبوع الأول من خلال التالي:
- تقلُّب المزاج، والميل للحزن والاكتئاب، وعدم الرغبة في الخروج والتنفيس عن النفس.
- الشعور بصعوبة في الإخراج، والإصابة بالإمساك؛ بسبب ضغط الرَّحِمِ على المستقيم.
- قلق النوم وعدم الراحة في النوم، أو الشعور بصعوبة في التنفس، والكحّة المستمرة للمرأة.
- آلام في منطقة أسفل الظهر؛ لأن الرَّحِمَ تسترخي أربطتُه بشكل واضح، مما قد يسبِّب الآلام.
- آلام تُشْبِهُ آلامَ الدورة الشهرية، لكن دون وجود دم، مع إرهاق الدورة وغَثَيَانِها وتعبها.
- التَّوَرُّم في الساقيين، أو ألم في القدمين، وانتفاخات في الأوْرِدَةِ الخاصة بالقدمين.
- تأخُّر الدورة الشهرية عن موعدها المعتاد في الشهر.
- التعب والإرهاق المستمر؛ نتيجة اختلاف مستوى الهرمونات في جسم المرأة من أجل تقبُّل الجنين الجديد.
- آلام أسفل البطن، ويمكن نزول بعض قطرات الدم نتيجة تثبيت البويضة لذَاتِهَا في غشاء الرَّحِم.
- الحاجة المُلِحَّة لدخول دورة المياه، حتى إن لم يكن هناك ارتفاع في مستوى السوائل في الجسم.
- الشعور بالغَثَيَان والقيء، وعدم الرغبة في تقبُّل أي طعام، والنفور من الأطعمة ذات الرائحة القوية.
- ارتفاع درجة حرارة جسم المرأة، ويمكن لمناعتها أن تصاب ببعض الضعف وانتقال العدوى بشكل سريع.
- ظهور انتفاخ في أسفل البطن؛ نتيجة لتغيُّر بعض الهرمونات التي تكون داخل جسم المرأة.
- الرغبة في النوم أو عدم القيام بأي عمل أو مهمة، والحاجة للراحة الدائمة.