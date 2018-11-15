ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

تعرفي على أعراض الحمل في الأسبوع الأول

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 09:11 ص
تعرفي على أعراض الحمل في الأسبوع الأول
طباعة
 
تعرفي على عراض الحمل الشائعة  في الأسبوع الأول من خلال التالي:

- تقلُّب المزاج، والميل للحزن والاكتئاب، وعدم الرغبة في الخروج والتنفيس عن النفس.
- الشعور بصعوبة في الإخراج، والإصابة بالإمساك؛ بسبب ضغط الرَّحِمِ على المستقيم.
- قلق النوم وعدم الراحة في النوم، أو الشعور بصعوبة في التنفس، والكحّة المستمرة للمرأة.
- آلام في منطقة أسفل الظهر؛ لأن الرَّحِمَ تسترخي أربطتُه بشكل واضح، مما قد يسبِّب الآلام.
- آلام تُشْبِهُ آلامَ الدورة الشهرية، لكن دون وجود دم، مع إرهاق الدورة وغَثَيَانِها وتعبها.
- التَّوَرُّم في الساقيين، أو ألم في القدمين، وانتفاخات في الأوْرِدَةِ الخاصة بالقدمين.
- تأخُّر الدورة الشهرية عن موعدها المعتاد في الشهر.
- التعب والإرهاق المستمر؛ نتيجة اختلاف مستوى الهرمونات في جسم المرأة من أجل تقبُّل الجنين الجديد.
- آلام أسفل البطن، ويمكن نزول بعض قطرات الدم نتيجة تثبيت البويضة لذَاتِهَا في غشاء الرَّحِم.
- الحاجة المُلِحَّة لدخول دورة المياه، حتى إن لم يكن هناك ارتفاع في مستوى السوائل في الجسم.
- الشعور بالغَثَيَان والقيء، وعدم الرغبة في تقبُّل أي طعام، والنفور من الأطعمة ذات الرائحة القوية.
- ارتفاع درجة حرارة جسم المرأة، ويمكن لمناعتها أن تصاب ببعض الضعف وانتقال العدوى بشكل سريع.
- ظهور انتفاخ في أسفل البطن؛ نتيجة لتغيُّر بعض الهرمونات التي تكون داخل جسم المرأة.
- الرغبة في النوم أو عدم القيام بأي عمل أو مهمة، والحاجة للراحة الدائمة.
المزيد عن: الطفل الحمل الجنين الامهات الام اعراض الحمل اعراض
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
متي تفقد المراة صبرها
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
كرواتيا
-
x
21:45
-
أسبانيا
بلجيكا
-
x
21:45
-
أيسلندا
مباريات دولية ودية - منتخبات
الكويت - أساسي
-
x
18:15
-
البحرين - أساسي
ألمانيا - أساسي
-
x
21:45
-
روسيا - أساسي
إنجلترا - أساسي
-
x
22:00
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/15/2018 10:20:06 AM