تعرفي على أعراض الحمل في الأسبوع الأول

تعرفي على عراض الحمل الشائعة في الأسبوع الأول من خلال التالي:





- تقلُّب المزاج، والميل للحزن والاكتئاب، وعدم الرغبة في الخروج والتنفيس عن النفس.

- الشعور بصعوبة في الإخراج، والإصابة بالإمساك؛ بسبب ضغط الرَّحِمِ على المستقيم.

- قلق النوم وعدم الراحة في النوم، أو الشعور بصعوبة في التنفس، والكحّة المستمرة للمرأة.

- آلام في منطقة أسفل الظهر؛ لأن الرَّحِمَ تسترخي أربطتُه بشكل واضح، مما قد يسبِّب الآلام.

- آلام تُشْبِهُ آلامَ الدورة الشهرية، لكن دون وجود دم، مع إرهاق الدورة وغَثَيَانِها وتعبها.

- التَّوَرُّم في الساقيين، أو ألم في القدمين، وانتفاخات في الأوْرِدَةِ الخاصة بالقدمين.

- تأخُّر الدورة الشهرية عن موعدها المعتاد في الشهر.

- التعب والإرهاق المستمر؛ نتيجة اختلاف مستوى الهرمونات في جسم المرأة من أجل تقبُّل الجنين الجديد.

- آلام أسفل البطن، ويمكن نزول بعض قطرات الدم نتيجة تثبيت البويضة لذَاتِهَا في غشاء الرَّحِم.

- الحاجة المُلِحَّة لدخول دورة المياه، حتى إن لم يكن هناك ارتفاع في مستوى السوائل في الجسم.

- الشعور بالغَثَيَان والقيء، وعدم الرغبة في تقبُّل أي طعام، والنفور من الأطعمة ذات الرائحة القوية.

- ارتفاع درجة حرارة جسم المرأة، ويمكن لمناعتها أن تصاب ببعض الضعف وانتقال العدوى بشكل سريع.

- ظهور انتفاخ في أسفل البطن؛ نتيجة لتغيُّر بعض الهرمونات التي تكون داخل جسم المرأة.