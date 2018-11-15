كرواتيا تسعى للثأر من إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية

يستضيف منتخب كرواتيا نظيره الإسباني، اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع على ملعب "ماكسيمير"، ضمن مباريات الجولة 5 من دوري الأمم الأوروبية.





ويسعى المنتخب الكرواتي لرد اعتباره عقب الهزيمة القاسية التي تعرض لها من "الماتادور" 0-6 في دوري الأمم الأوروبية.





ولم يحقق منتخب كرواتيا سوى انتصار وحيد على الأردن ودياً، منذ الفوز على إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم، حيث خسر المباراة النهائية ضد فرنسا، ثم تعادل مع البرتغال ودياً، وخسر من إسبانيا بسداسية، وتعادل مع إنجلترا دون أهداف في دوري الأمم الأوروبية.





وتحتل كرواتيا المركز الأخير في المجموعة الرابعة للمستوى الأول بنقطة واحدة من مباراتين، ويتصدر منتخب إسبانيا 6 نقاط، ويأتى الإنجليز في المركز الثاني 4 نقاط.





ويحتاج المنتخب الإسباني للفوز في مباراة اليوم لضمان التأهل إلى نصف النهائي، حيث سيخوض مباراته الأخيرة في المجموعة، فيما يتبقى مباراة لكرواتيا ضد إنجلترا الأحد المقبل في لندن.





واستعاد منتخب إسبانيا جوردي ألبا الذي استبعد منذ كأس العالم لخلافات مع المدرب الجديد لويس إنريكي.