دالاس مافريكس يسحق يوتا جاز في NBA

سحق دالاس مافريكس ضيفه يوتا جاز 118-68، في أكبر فوز هذا الموسم بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، الليلة الماضية.





وهذا هو الفوز الثالث على التوالي لمافريكس هذا الموسم، والسادس في 14 مباراة، كما أنها أطول سلسلة انتصارات للفريق، منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي.





وسجل جاز 22 نقطة في الشوط الثاني، وهو أقل عدد من النقاط يستقبله مافريكس في شوط واحد على الإطلاق.





وتصدر هاريسون بارنز قائمة مسجلي دالاس، برصيد 19 نقطة، وأضاف المبتدئ لوكا دونتشيتش 13 نقطة.





وسجل 5 لاعبين من مافريكس 11 نقطة على الأقل.





وأحرز ريكي روبيو 11 نقطة لجاز، الذي أصبح صاحب أقل عدد من النقاط في مباراة واحدة هذا الموسم.



