ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

دالاس مافريكس يسحق يوتا جاز في NBA

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 09:13 ص
دالاس مافريكس يسحق يوتا جاز في NBA
طباعة
وكالات
 
سحق دالاس مافريكس ضيفه يوتا جاز 118-68، في أكبر فوز هذا الموسم بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، الليلة الماضية.

وهذا هو الفوز الثالث على التوالي لمافريكس هذا الموسم، والسادس في 14 مباراة، كما أنها أطول سلسلة انتصارات للفريق، منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وسجل جاز 22 نقطة في الشوط الثاني، وهو أقل عدد من النقاط يستقبله مافريكس في شوط واحد على الإطلاق.

وتصدر هاريسون بارنز قائمة مسجلي دالاس، برصيد 19 نقطة، وأضاف المبتدئ لوكا دونتشيتش 13 نقطة.

وسجل 5 لاعبين من مافريكس 11 نقطة على الأقل.

وأحرز ريكي روبيو 11 نقطة لجاز، الذي أصبح صاحب أقل عدد من النقاط في مباراة واحدة هذا الموسم.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
كرواتيا
-
x
21:45
-
أسبانيا
بلجيكا
-
x
21:45
-
أيسلندا
مباريات دولية ودية - منتخبات
الكويت - أساسي
-
x
18:15
-
البحرين - أساسي
ألمانيا - أساسي
-
x
21:45
-
روسيا - أساسي
إنجلترا - أساسي
-
x
22:00
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/15/2018 10:20:06 AM