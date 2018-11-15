شبكة الإنترنت السريعة تتسبب بنفوق مئات الطيور في هولندا

شهدت مدينة هولندية حدثا غريبا هو الأول من نوعه حيث وجد سكان المدينة المئات من الطيور النافقة في الحديقة العامة وجوارها.

وأفاد موقع بيئي هولندي أن مدينة (The Hague) الهولندية شهدت حدثا غامضا هذا الأسبوع من خلال نفوق أكثر من 297 طيرا في يوم واحد في مساحة جغرافية محددة، وبعد ساعات وجدت أعداد جديدة من الطيور الميتة في المنطقة ذاتها.

وأشار الموقع إلى أن السلطات الهولندية تتابع الموضوع بحذر، ويحوم شك بعضهم إلى علاقة أبراج شبكة الإنترنت الجديدة السريعة (5G) التي يتم اختبارها مؤخرا من شركات الاتصالات.

ومن جهة أخرى، قال العديد من شهود العيان القاطنين في المنطقة إنه خلال الأيام الأخيرة لاحظوا أن حيوانات البط المتواجدة في البحيرات القريبة من المنتزه تتصرف بغرابة.

وأثارت الحادثة مخاوف جدية حول قوة أمواج شبكة 5G وتأثيرها السلبي على صحة الإنسان والحيوان، خاصة أنها ما زالت في المرحلة التجريبية.