النائب لامورن: إيران تسعى إلى بناء ممر قاري للإرهاب

دعا نائب بالكونجرس الأمريكي المجتمع الدولي إلى العمل من أجل السيطرة على أطماع إيران، وأنشطتها الإرهابية التي تزعزع الشرق الأوسط، محذرا من أنها تسعى إلى بناء "ممر قاري للإرهاب".

وذكر النائب الجمهوري بمجلس النواب عن ولاية كولورادو، دوج لامورن، في مقال نشرته صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية، أنه في الوقت الراهن ينصب الاهتمام الدولي بشكل كبير على كبح طموح إيران في تطوير أسلحة نووية.

ولفت إلى أن النظام الإيراني يستخدم حصة كبيرة من مواردها لزيادة قوتها من خلال إنشاء ممر قاري للإرهاب، يمتد من طهران إلى البحر الأبيض المتوسط، مرورا بسوريا كقطعة مهمة من هذا الممر.

وأضاف أن إيران وسوريا وقعتا مؤخراً اتفاقية تعاون عسكري، لتعزيز الوجود الإيراني النشط والمتوسع في سوريا، محذرا من أن تثبيت إيران في سوريا سيصبح أمرا واقعا في القريب العاجل سواء كان ذلك عبر جنود إيرانيين أو مليشيات أو غيرهم من الوكلاء.

وطالب المجتمع الدولي بتجاوز إدانة تطلعات إيران النووية، وإعطاء الأولوية لمحاربة التحركات الإيرانية لتوسيع وجودها في المنطقة وفي النهاية زعزعة استقرارها.

وتابع أن الولايات المتحدة تواجه مجموعة معقدة من التهديدات في جميع أنحاء العالم، بداية من طموحات كوريا الشمالية النووية ومساعي روسيا للهيمنة على الساحة العالمية، ولا ينقصها المزيد من التهديدات التي تتطلب اهتمامها.

وحذر من أنه إذا تحقق مخطط إيران، فإن حدود هضبة الجولان الشمالية التي تسيطر عليها القوات السورية، ستبدو مثل لبنان، حيث سيطرت مليشيات "حزب الله" المدعومة من طهران على الحدود والمدن المحيطة بها.