بعد أن اشتكت زوجته منها.. ترامب يقيل مسؤولة بالبيت الأبيض

أعلن البيت الأبيض أن ميرا ريكارديل أقيلت من منصب مساعدة مستشار الأمن القومي، ونقلت إلى وظيفة أخرى في الإدارة، وذلك غداة طلب السيدة الأمريكية الأولى علانية إقالتها.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة سارة ساندرز في بيان مقتضب أمس الأربعاء أن ريكارديل "ستستمر في دعم الرئيس في الوقت الذي تغادر فيه البيت الأبيض للانتقال إلى وظيفة أخرى داخل الإدارة" لم تحدد ماهيتها.

وأقدمت السيدة الأولى ميلانيا ترامب على خطوة نادرة للغاية يوم الثلاثاء بطلبها علانية إقالة مساعدة مستشار الأمن القومي، معتبرة على لسان المتحدّثة باسمها ستيفاني غريشام أن ريكارديل "لم تعد تستحقّ شرف العمل في البيت الأبيض".

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن فريق ميلانيا ترامب يشتبه في أن ريكارديل تقف وراء "روايات سلبية" عن السيدة الأولى ومساعديها.

وتأتي إقالة ريكارديل في الوقت الذي يبدو فيه ترامب على وشك القيام بتعديلات واسعة في إدارته عقب الانتكاسة التي مني بها حزبه الجمهوري في الانتخابات التشريعية. علما أن ترام أقال الأسبوع الماضي وزير العدل جيف سيشنز.

كما يبدو أن كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي ضمن قائمة المرشّحين للمغادرة، وكذلك أيضا وزيرة الأمن الداخلي كريستين نيلسن المقربة من كيلي والتي يبدو، بحسب تقارير إعلامية عديدة، أن ترامب غاضب من طريقة إدارتها لملف الهجرة الحساس.