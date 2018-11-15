ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أول إبريل.. عرض الموسم الثامن والأخير من مسلسل "لعبة العروش"

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 08:27 ص
أول إبريل.. عرض الموسم الثامن والأخير من مسلسل لعبة العروش
طباعة
أ ش أ
 

أعلنت شبكة "إيبو" عن عرض الموسم الثامن الأخير من مسلسل "لعبة العروش" الحائز على جائزة إيمي في الأول من إبريل القادم.

وأذاعت الشبكة في مقطع فيديو بثته على الإنترنت مقطع لقطات من المواسم السابقة من المعارك المكلفة التي سبقت المواجهة القادمة للسيطرة على مملكة "يويستورز" الخيالية، وفق أحداث المسلسل الذي يحظى بجماهيرية كبيرة.

وفاز مسلسل "لعبة العروش" بعدة جوائز "إيمي" لتصبح أبرز نجاحات شبكة "إيبو" على الإطلاق مع معدل مشاهدة يصل إلى 30 مليون مشاهد في الولايات المتحدة، إلى جانب الملايين من المشاهدين حول العالم.

المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسل مزيكا فن صراع العروش سينما دراما الموسم الثامن الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
كرواتيا
-
x
21:45
-
أسبانيا
بلجيكا
-
x
21:45
-
أيسلندا
مباريات دولية ودية - منتخبات
الكويت - أساسي
-
x
18:15
-
البحرين - أساسي
ألمانيا - أساسي
-
x
21:45
-
روسيا - أساسي
إنجلترا - أساسي
-
x
22:00
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/15/2018 8:50:05 AM