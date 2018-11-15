أول إبريل.. عرض الموسم الثامن والأخير من مسلسل "لعبة العروش"

أعلنت شبكة "إيبو" عن عرض الموسم الثامن الأخير من مسلسل "لعبة العروش" الحائز على جائزة إيمي في الأول من إبريل القادم.





وأذاعت الشبكة في مقطع فيديو بثته على الإنترنت مقطع لقطات من المواسم السابقة من المعارك المكلفة التي سبقت المواجهة القادمة للسيطرة على مملكة "يويستورز" الخيالية، وفق أحداث المسلسل الذي يحظى بجماهيرية كبيرة.





وفاز مسلسل "لعبة العروش" بعدة جوائز "إيمي" لتصبح أبرز نجاحات شبكة "إيبو" على الإطلاق مع معدل مشاهدة يصل إلى 30 مليون مشاهد في الولايات المتحدة، إلى جانب الملايين من المشاهدين حول العالم.