غياب أفارقة الكبار عن التألق .. تعرف على أبرز 4 محترفين في الدوري المصري

تألق بعض المحترفين في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم بشكل مميز للغاية، حيث غاب محترفي الأندية الكبرى عن التألق، رغم دفع مبالغ كبيرة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية لجلب صفقات لتدعيم الأندية.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز 4 محترفين في الدوري المصري الممتاز.

1- شيميلس بيكلي

شارك اللاعب الاثيوبي شيميلس بيكلي لاعب نادي بتروجيت هذا الموسم بشكل أساسي مع فريق ببطولة الدوري المصري تحت قيادة مدربه الراحل طارق يحيى، وظهر بشكل مميز وساعد الفريق في صناعة الأهداف، وسجل 7 أهداف بفارق هدف وحيد عن محمود علاء هداف الدوري، وسعى النادي الأهلي في المواسم السابقة للتعاقد مع بيكلي، نظرا للمستويات الكبيرة الذي يقدمها.

2- ماركوس كينو

تعاقد نادي بيراميدز مع اللاعب البرازيلي ماركوس كينو في الصيف الماضي، ولكنه تألق بصورة مميزة حتى الآن مع الفريق، ويعد هو مصدر القوة التي تساعد على تطور النادي في تجربته الأولى بالدوري المصري، وسجل كينو 6 أهداف ببطولة الدوري المصري وانتشرت بعض التقارير عن رحيل اللاعب في شهر يناير الماضي، حيث ترغب الكثير من الأندية في التعاقد مع اللاعب مثل الأهلي المصري، وناديي الاتحاد والهلال في السعودية.

3- ابراهيما نداي:

سجل اللاعب السنغالي ابراهيما نداي لاعب نادي وادي دجلة 5 أهداف هذا الموسم مع فريقه بالدوري، ويعد نداي من أبرز القوي الهجومية في الفريق، بسبب امتلاكه للسرعة في الهجمات المرتدة الذي يعتمد عليها الفريق، وكان نداي قريبا من الانضمام للنادي الأهلي في موسم الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن فشلت المفاوضات بسبب المقابل المادي.

4- بينسون شيلونجو

واصل شيلونجو تألقه في الدوري المصري الممتاز للموسم الثاني على التوالي، ولكن هذه المرة مع نادي سموحة السكندري، حيث سجل 4 أهداف مع الفريق، برغم عدم لعبه بشكل متواصل مع الفريق، بسبب وجود الدولي المصري حسام حسن في الفريق، وتألق اللاعب مع نادي الاسيوطي في الموسم الماضي بشكل ملفت لجميع الأندية.