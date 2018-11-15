رابط مباراة المانيا ضد روسيا بث مباشر الان

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موعد مباراة ألمانيا وفرنسا اليوم

البطولة : مباراة ودية

القنوات الناقلة: بي ان سبورت 5 - beIN SPORTS HD 5

معلق المباراة : حفيظ دراجي

الساعة : 21:45 مساءًا بتوقيت مصر

الساعة : 22.45 مساءًا بتوقيت السعودية



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