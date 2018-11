لولو ويلسون تجسد شخصية جلوريا ستاينم في مرحلة عمرية صغيرة

تم اختيار الممثلة الأمريكية الصغيرة لولو ويلسون لتجسيد شخصية الكاتبة والناشطة النسائية الأمريكية جلوريا ستاينم في مرحلة عمرية صغيرة خلال فيلم السيرة الذاتية "The Glorias: A Life On The Road" "حياتي على الطريق" من إخراج جولي تيمور.





وذكر موقع "ديدلاين" أن العمل الفني، المأخوذ عن مذكرات ستاينم، يركز على الصعوبات التي واجهات الناشطة النسائية خلال حياتها وساعدت في تشكيل شخصيتها.





ودخلت الفنانة السويدية أليسيا فيكاندير، الحائزة على جائزة الأوسكار، في مفاوضات لتقديم شخصية ستاينم في المرحلة العمرية بين عشرين وأربعين عاما وهي الفترة التي تكونت فيها شخصيتها، بينما تعاقدت النجمة الأمريكية جوليان مور على لعب دور ستاينم في فترة زمنية تالية، حينما تصبح رمزا للمساواة بين الرجل والمرأة.





ومن المقرر البدء في تصوير العمل الفني في مدينة سافانا الأمريكية العام المقبل.





يذكر أن لولو ويلسون عرفت بأدوارها في أفلام رعب مثل "ويجا: أصل الشر" و"أنابيل" بالإضافة إلى مسلسل "بيت هيل المسكون".