أحمد حسن عن صعوبة تعامل التوأم مع البدري: "كلام فاضي"

قال أحمد حسن المستشار الفني لمالك بيراميدز والمتحدث باسم الفريق إن نجاح الفريق في تحقيق الفوز في أول مباراتين تحت قيادة حسام حسن أمر إيجابي للغاية على الصعيد النفسي.

وأضاف حسن في تصريحات لبرنامج "شووت مع حتحوت" الذي يقدمه هاني حتحوت على راديو مصر ٨٨.٧ fm " كان ينقص الفريق مدير فني مصري يعرف التعامل مع عقلية اللاعبين، فقد كان المديران الفنيان السابقان جيدين لكنهما لا يعرفان طبيعة اللاعب المصري"

وأضاف "لا يهمنا كلام السوشيال ميديا حول صعوبة تعامل حسام وإبراهيم مع حسام البدري وأحمد حسن، لأنه كلام فاضي. كل منا له قيمته ويقدر الآخر، حدوث خلاف بيننا في السابق أمر طبيعي لم يتعد حدود اللياقة. هدفنا واحد وهو الفوز والنجاح".

وأتبع "حسام البدري وأنا بدأنا مشوار النادي من اجتماعات وسفريات واختيارات، وقابلنا هادي خشبة الموجود بالفعل قبلنا، وانضم إلينا حسام وإبراهيم.. كل يعرف اختصاصاته ولا مشاكل بيننا"