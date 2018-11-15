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حفيد الخديوي عباس حلمي يروي قصة بناء القاعة الذهبية (فيديو)

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 07:25 ص
حفيد الخديوي عباس حلمي يروي قصة بناء القاعة الذهبية (فيديو)
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نعيم يوسف
 
كشف الأمير عباس حلمي، حفيد الخديوي عباس حلمي الثاني وسليل أسرة محمد علي، عن قصة بناء القاعة الذهبية في قصر المنيل.

وقال حلمي، خلال حواره ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع عبر قناة "cbc"، إن "إلهامي باشا"، نجل محمد علي كان قد ذهب إلى الخارج وتعلم اللغات الإنجليزية والفرنسية، وفي مرة كان في القرم، وكان لديهم في الخلافة العثمانية ضيوف إنجليز وفرنسيين فلم يعرف العثمانيون التحاور معهم، فتطوع إلهامي باشا، وبالفعل تحدث معهم، فقرر السلطان تعيينه قائدا للجيوش.

وأضاف أن السلطان قرر زيارة "إلهامي باشا"، في منزله فتم بناء هذه القاعة سريعا لكي تليق بالسلطان.
المزيد عن: قصر المنيل عباس حلمي الخديوي عباس حلمي الثاني الأمير عباس حلمي
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