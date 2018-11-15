ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

"استرداد أراضي الدولة": اللجنة تسلمت 295 ألف طلب تقنين

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 06:55 ص
استرداد أراضي الدولة: اللجنة تسلمت 295 ألف طلب تقنين
أحمد أيوب
طباعة
نعيم يوسف
 
قال أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، إنه تم تقديم 295 ألف طلب تقنين إلى اللجنة، بينها 275 ألف طلب من المحافظات، و20 ألف لهيئة التنمية الزراعية، وتم تشكيل لجان لتحديد سعر الأراضي، ومن حق المواطنين الاعتراض على السعر.

وأضاف "أيوب"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على التلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، أنه عند وجود استثمارات على الأرض المعتدى عليها لن يتم هدم المكان، بل ستساعد الدولة هؤلاء الناس عن طريق تقنين أوضاعهم.

وشدد على أن الدولة ستسلم عقود الأراضي التي يتم تقنينها إلى أصحابها في الفترة المقبلة، محذرا من التعامل مع أي جهات أخرى.
المزيد عن: مصر النهاردة تقنين استرداد أراضي أخبار أحمد أيوب
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
كرواتيا
-
x
21:45
-
أسبانيا
بلجيكا
-
x
21:45
-
أيسلندا
مباريات دولية ودية - منتخبات
الكويت - أساسي
-
x
18:15
-
البحرين - أساسي
ألمانيا - أساسي
-
x
21:45
-
روسيا - أساسي
إنجلترا - أساسي
-
x
22:00
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/15/2018 7:10:04 AM