"استرداد أراضي الدولة": اللجنة تسلمت 295 ألف طلب تقنين



وأضاف "أيوب"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على التلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، أنه عند وجود استثمارات على الأرض المعتدى عليها لن يتم هدم المكان، بل ستساعد الدولة هؤلاء الناس عن طريق تقنين أوضاعهم.



وشدد على أن الدولة ستسلم عقود الأراضي التي يتم تقنينها إلى أصحابها في الفترة المقبلة، محذرا من التعامل مع أي جهات أخرى.



قال أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، إنه تم تقديم 295 ألف طلب تقنين إلى اللجنة، بينها 275 ألف طلب من المحافظات، و20 ألف لهيئة التنمية الزراعية، وتم تشكيل لجان لتحديد سعر الأراضي، ومن حق المواطنين الاعتراض على السعر.