تعرف على موعد عرض فيلم الأنيمشن Alita: Battle Angel





قررت الشركة المنتجة لفيلم الأنيمشن Alita: Battle Angel، عرض الفيلم في 21 ديسمبر المقبل.





وتدور قصة فيلم Alita: Battle Angel حول أليتا التي تم ابتكارها من قبل الدكتور الغامض، لتصبح أليتا كائنة قاتلة وخطيرة على المجتمع.





فيلم Alita: Battle Angel من بطولة روزا سالازار، وإيزا جونزاليز، وجنيفر كونيلي، وإد سكرين، وميشيل رودريجيز، وكريستوف والتز، وكاسبر فان دين، ومن إخراج روبرت رودريجز، وتأليف جيمس كاميرون.



