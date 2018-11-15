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تعرف على موعد عرض فيلم الأنيمشن Alita: Battle Angel

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 06:33 ص
تعرف على موعد عرض فيلم الأنيمشن Alita: Battle Angel
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قررت الشركة المنتجة لفيلم الأنيمشن Alita: Battle Angel، عرض الفيلم في 21 ديسمبر المقبل.

وتدور قصة فيلم Alita: Battle Angel حول أليتا التي تم ابتكارها من قبل الدكتور الغامض، لتصبح أليتا كائنة قاتلة وخطيرة على المجتمع.

فيلم Alita: Battle Angel من بطولة روزا سالازار، وإيزا جونزاليز، وجنيفر كونيلي، وإد سكرين، وميشيل رودريجيز، وكريستوف والتز، وكاسبر فان دين، ومن إخراج روبرت رودريجز، وتأليف جيمس كاميرون.

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