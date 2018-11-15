"أمطار وشبورة كثيفة".. تعرف على حالة الطقس اليوم الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر اليوم الخميس، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة.





كما توقع الخبراء أن يسود طقس لطيف نهارا مائل البرودة ليلا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة العظمى 24 والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 22 والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 24 والصغرى 13، وقنا العظمى 25 والصغرى 14 ، وأسوان العظمى 26 والصغرى 15 درجة.



