الطويلة: اتحاد الكرة أنصف النجوم في أزمة إبراهيم حسن وسنحصل على 31 مليون جنيه

أشاد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم باتحاد الكرة بعد أن حسم ملف شكوى النجوم ضد النادي الإسماعيلي بعد إعارة إبراهيم حسن للزمالك وعدم سداد نسبة نادي النجوم.

وقال الطويلة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: "نادي النجوم يحق له الحصول على 31 مليون جنيه قيمة الغرامات على الإسماعيلي واللاعب إبراهيم حسن بعد انضمامه للدراويش".

وأضاف: "أين حمرة الخجل لوكيل اللاعبين محمد شيحة لأنه من أبرم التعاقد الخاص باللاعب والآن ينكر حقوق نادي النجوم".