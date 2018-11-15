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٩ معلومات عن أميرة العايدي في عيد ميلادها

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 05:58 ص
٩ معلومات عن أميرة العايدي في عيد ميلادها
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شيماء عطية
 

تحتفل الفنانة أميرة العايدي، اليوم الخميس بعيد ميلادها الخامس والأربعين.

وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ٩ معلومات عنها.

١- ولدت أميرة في الخامس عشر من نوفمبر ١٩٧٣.

٢- والدتها هي الفنانة عزيزة راشد، ووالدها هو المنتج المسرحي عبدالقادر العايدي.

٣- حصلت على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة.

٤- في عام ١٩٩٢، شاركت في فيلم "الشجعان" وهو أول فيلم لها، وقد أقنع مخرج الفيلم طارق النهري والدها ليوافق على دخولها مجال التمثيل.

٥- لم تعاود تجربة التمثيل مجددًا سوى بعد ٧ سنوات، من خلال مشاركتها في مسلسل "لما التعلب فات" ١٩٩٩.

٦- لعبت البطولة النسائية في فيلم "معلش إحنا بنتبهدل" في عام ٢٠٠٥، مع الفنان أحمد آدم.

٧- شاركت في عدد من المسلسلات الناجحة أشهرها: "حديث الصباح والمساء"، و"بعد الفراق"، و"منتهى العشق".

٨- من أشهر الأفلام التي شاركت فيها: "كشف حساب"، و"غاوي حب".

٩- تزوجت مرتين، الأولى من الفنان وائل نور لمدة ٧ سنوات، وأنجبت منه سارة ويوسف، وحاليًّا متزوجة من رجل أعمال.


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