٩ معلومات عن أميرة العايدي في عيد ميلادها





تحتفل الفنانة أميرة العايدي، اليوم الخميس بعيد ميلادها الخامس والأربعين.





وفي السطور التالية، يقدم " الفجر الفني " ٩ معلومات عنها.





١- ولدت أميرة في الخامس عشر من نوفمبر ١٩٧٣.





٢- والدتها هي الفنانة عزيزة راشد، ووالدها هو المنتج المسرحي عبدالقادر العايدي.





٣- حصلت على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة.





٤- في عام ١٩٩٢، شاركت في فيلم "الشجعان" وهو أول فيلم لها، وقد أقنع مخرج الفيلم طارق النهري والدها ليوافق على دخولها مجال التمثيل.





٥- لم تعاود تجربة التمثيل مجددًا سوى بعد ٧ سنوات، من خلال مشاركتها في مسلسل "لما التعلب فات" ١٩٩٩.





٦- لعبت البطولة النسائية في فيلم "معلش إحنا بنتبهدل" في عام ٢٠٠٥، مع الفنان أحمد آدم.





٧- شاركت في عدد من المسلسلات الناجحة أشهرها: "حديث الصباح والمساء"، و"بعد الفراق"، و"منتهى العشق".





٨- من أشهر الأفلام التي شاركت فيها: "كشف حساب"، و"غاوي حب".





٩- تزوجت مرتين، الأولى من الفنان وائل نور لمدة ٧ سنوات، وأنجبت منه سارة ويوسف، وحاليًّا متزوجة من رجل أعمال.







