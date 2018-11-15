٩ معلومات عن أميرة العايدي في عيد ميلادها
الخميس 15/نوفمبر/2018 - 05:58 صشيماء عطية
تحتفل الفنانة أميرة العايدي، اليوم الخميس بعيد ميلادها الخامس والأربعين.
وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ٩ معلومات عنها.
١- ولدت أميرة في الخامس عشر من نوفمبر ١٩٧٣.
٢- والدتها هي الفنانة عزيزة راشد، ووالدها هو المنتج المسرحي عبدالقادر العايدي.
٣- حصلت على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة.
٤- في عام ١٩٩٢، شاركت في فيلم "الشجعان" وهو أول فيلم لها، وقد أقنع مخرج الفيلم طارق النهري والدها ليوافق على دخولها مجال التمثيل.
٥- لم تعاود تجربة التمثيل مجددًا سوى بعد ٧ سنوات، من خلال مشاركتها في مسلسل "لما التعلب فات" ١٩٩٩.
٦- لعبت البطولة النسائية في فيلم "معلش إحنا بنتبهدل" في عام ٢٠٠٥، مع الفنان أحمد آدم.
٧- شاركت في عدد من المسلسلات الناجحة أشهرها: "حديث الصباح والمساء"، و"بعد الفراق"، و"منتهى العشق".
٨- من أشهر الأفلام التي شاركت فيها: "كشف حساب"، و"غاوي حب".
٩- تزوجت مرتين، الأولى من الفنان وائل نور لمدة ٧ سنوات، وأنجبت منه سارة ويوسف، وحاليًّا متزوجة من رجل أعمال.
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