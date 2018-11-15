اليوم.. بدء حجز وحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي

أعلنت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن اليوم الخميس، هو أول يوم لجميع المواطنين بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة، للتقديم وسداد مقدمات الحجز، والتسجيل على الموقع الإلكتروني، لحجز الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان العاشر بمشروع الإسكان الاجتماعى، بعد انتهاء الأسبوع المُخصص لذوي الاحتياجات الخاصة.





وأكدت "عبدالحميد"، أن التقديم مستمر لمدة شهر كامل حتى يوم 15 /12 /2018، مع استمرار بيع كراسات الشروط طوال فترة الإعلان، موضحة أنه لا يوجد أسبقية سواء فى شراء كراسة الشروط، أو في حجز الوحدات المطروحة، وعلى من يرغب في مزيد من التفاصيل الخاصة بمواقع مكاتب البريد وتوقيتات العمل والمشروعات المطروحة، الاتصال على أرقام الهواتف الخاصة بمركز خدمة عملاء الصندوق، وهى: 5999 – 5777 – 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة 9 صباحًا وحتى 9 مساءً طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة.





وأوضحت أن وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى طرحت 60 ألف وحدة سكنية جديدة، كمرحلة أولى بالإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى، يتم تسليمها بعد 30 شهرًا، بمدن: (أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر – العبور الجديدة – السادات – الغردقة – بدر – العاشر من رمضان – المنيا الجديدة)، غرفتين وصالة بمساحة تصل إلى 75م2 بسعر 185 ألف جنيه، و3 غرف وصالة، بمساحة تصل إلى 90م2 بسعر 225 ألف جنيه، بجانب وديعة الصيانة وتمثل 5% من قيمة الوحدة.



