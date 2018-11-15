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اعضاء الحكومة الجدد يؤدون اليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 05:37 ص
اعضاء الحكومة الجدد يؤدون اليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية
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محمد وليد الجموسي
 
أشرف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، الأربعاء بقصر قرطاج على موكب أداء اليمين الدستورية لأعضاء الحكومة الجدد وهم:
كريم الجموسي : وزيرا للعدل.
كمال مرجان : وزيرا للوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية.
عبد الرؤوف الشريف : وزيرا للصحة.
مختار الهمامي : وزيرا للشؤون المحلية والبيئة.
نور الدين السالمي : وزيرا للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
روني الطرابلسي : وزيرا للسياحة والصناعات التقليدية.
الهادي الماكني : وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
محمد فاضل محفوظ : وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.
أحمد قعلول : كاتب دولة لدى وزيرة شؤون الشباب والرياضة مكلفا بالرياضة.
بسمة الجبالي : كاتبة دولة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة.
سمير البشوال : كاتب دولة لدى وزير التجارة مكلفا بالتجارة الداخلية.
واضاف بلاغ رئاسة الجمهورية ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد حضرهذا الموكب .
يذكر ان مجلس نواب الشعب كان صوت في جلسة عامة عقدت يوم الاثنين 12 نوفمبر على منح الثقة لاعضاء الحكومة الجدد على اثر اجراء رئيس الحكومة تحويرا وزاريا يوم 5 نوفمبر الجاري شمل 13 وزيرا و5 كتب دولة -
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