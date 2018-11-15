اعضاء الحكومة الجدد يؤدون اليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية

أشرف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، الأربعاء بقصر قرطاج على موكب أداء اليمين الدستورية لأعضاء الحكومة الجدد وهم:

كريم الجموسي : وزيرا للعدل.

كمال مرجان : وزيرا للوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية.

عبد الرؤوف الشريف : وزيرا للصحة.

مختار الهمامي : وزيرا للشؤون المحلية والبيئة.

نور الدين السالمي : وزيرا للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.

روني الطرابلسي : وزيرا للسياحة والصناعات التقليدية.

الهادي الماكني : وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية.

محمد فاضل محفوظ : وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.

أحمد قعلول : كاتب دولة لدى وزيرة شؤون الشباب والرياضة مكلفا بالرياضة.

بسمة الجبالي : كاتبة دولة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة.

سمير البشوال : كاتب دولة لدى وزير التجارة مكلفا بالتجارة الداخلية.

واضاف بلاغ رئاسة الجمهورية ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد حضرهذا الموكب .

يذكر ان مجلس نواب الشعب كان صوت في جلسة عامة عقدت يوم الاثنين 12 نوفمبر على منح الثقة لاعضاء الحكومة الجدد على اثر اجراء رئيس الحكومة تحويرا وزاريا يوم 5 نوفمبر الجاري شمل 13 وزيرا و5 كتب دولة -