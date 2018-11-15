تعرف على الشاب المصري فتى أحلام ماجدة الرومي؟

أحيت الفنانة اللبنانية الكبيرة ماجدة الرومي، حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية في دورته السابعة ولعشرين، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.





ماجدة الرومي، عبرت عن سعادتها في بداية الحفل بالتواجد وسط جمهورها المصري و قدمت خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغانيها وسط تفاعل كبير من الجمهور معها خلال الحفل.





وعقب انتهائها من أغنية «العالم لنا»، جددت تعبيرها عن سعادتها بالتواجد في مصر، مشيرة إلى أنها تحمل الكثير من الذكريات المرتبطة بنجوم الفن المصري، قائلة: "كنا مش بننام بالليل بسبب حسين فهمي ونجلاء فتحي، وكان بدي أتجوز واحد زي حسين فهمي بس طلع أسمر"، لتضج الصالة بالضحك.





وأضافت: "في ليالي الحرب بلبنان كسرنا الخوف من الموت اللي ورا الباب دوغري، وكنا نسهر مع “مدرسة المشاغبين” و”العيال كبرت”، والنجوم عادل إمام، وأحمد زكي، وسعيد صالح، وكمان سمير غانم، ومسرحيته بتاعت الزواج والصرصار، كانوا ببيوتنا لدرجة إن لما مات عبدالوارث عسر حسيت شيء من بيتنا راح، كيف ما بدنا نحبهم ما فينا".



