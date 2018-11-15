التونسي "أمجد المولهي" يتوج بالجائزة الدولية "اوريكا" للثقافة العلمية 2018

تحصل الشاب أمجد المولهي كاتب عام الجمعية التونسية لعلوم الفلك مساء الثلاثاء بالعاصمة الفرنسية باريس على الجائزة الدولية "اوريكا" للثقافة العلمية لسنة 2018 لمساهمته الفاعلة في نشر الثقافة العلمية في تونس والعالم.





وأفاد نائب رئيس الجميعة التونسية لعلوم الفلك هشام بن يحي في تصريح ل (وات) أن هذه الدورة الثانية لجائزة الثقافة العلمية التي تم تنظيمها بمدينة الثقافة سنة 2017 يتم اسنادها للأشخاص الناشطين في مجال الثقافة العلمية و لهم اتصال مباشر مع المواطنين ولمساهمتهم الفاعلة في تبسيط العلوم لعموم المواطنين.





وأضاف بن يحي"أن أمجد المولهي البالغ من العمر 30 سنة قد استحق هذه الجائزة عن جدارة نظرا لمجهوداته المبذولة في مجال الثقافة العلمية ومساهماته في مجال التصوير الشمسي الفلكي و لقيامه لعديد الأنشطة العلمية و نشره للثقافة العلمية بجميع أنحاء الجمهورية".





ولفت الى أن أمجد المولهي بصدد التحضير للقيام بمعرض للتصوير الفلكي خلال شهر مارس 2019 لمزيد التعريف بهذا الاختصاص ونشر المعرفة لدى المهتمين به.





يشار الى أن الجمعية التونسي لعلوم الفلك تأسست في اوت 1990 وتهدف لنشر الثقافة الفلكية وتأطير الشباب في هذا المجال وتوعية المواطنين وتحسيسهم بأهمية هذا الاختصاص عن طريق تنظيم عديد التظاهرات الثقافية على مدار السنة اضافة الى توفير الإمكانيات المتاحة لفائدة المواطنين وتنظيم دورات تكوينية علمية لفائدة الأساتذة والإطارات والشباب والأطفال عن طريق الأكاديميات العلمية أو من خلال النوادي بالكليات أو النادي المركزي بمدينة العلوم.