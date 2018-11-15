وزير الخارجيّة يترأس الوفد التونسي المشارك في أشغال القمّة الاستثنائيّة 11 للاتّحاد الإفريقي

تشارك تونس بوفد يترأّسه وزير الشؤون الخارجيّة خميّس الجهيناوي في القمّة الاستثنائيّة الحادية عشر للاتّحاد الإفريقي التي ستحتضنها العاصمة الأثيوبيّة أديس أبابا يومي 17 و18 نوفمبر الجاري، وذلك بتكليف من رئيس الجمهوريّة الباجي قايد السبسي.





وأضاف بلاغ صادرعن وزارة الشؤون الخارجية أن هذه الدورة ستمثل مناسبة لمواصلة مناقشة مشروع إصلاح مفوضية الإتحاد الإفريقي على ضوء المخرجات التي تمّ التوصّل إليها أثناء الاجتماعات السابقة الهادفة إلى تطوير عمل هذه المنظّمة وإضفاء أكثر نجاعة وفاعليّة على أدائها.





وتتلخص النقاط المطروحة على جدول أعمال القمة في عدة مواضيع هامة الى جانب إصلاح هيكل المفوضيّة ،توزيع المسؤوليات داخلها وتقييم عملها والإصلاح الإداري والمالي بالإضافة إلى تقسيم العمل بين الاتّحاد الإفريقي والتجمعات الإقليمية الاقتصادية والدول الأعضاء.





وتتنزل المشاركة التونسيّة في إطار حرص تونس المستمر على دعم العمل الإفريقي المشترك عبر مختلف الآليات والهياكل وتطوير عمله بما يكفل مزيدا من الإشعاع للمنظّمة القاريّة ، كما سيجري وزير الشؤون الخارجية على هامش مشاركته في أشغال هذه القمّة الاستثنائيّة لقاءات مع عدد من رؤساء وفود الدول المشاركة بالإضافة إلى كبارالمسؤولين بالاتحاد الإفريقي .