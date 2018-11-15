ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رئيس الجمهورية يتحادث مع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 05:29 ص
رئيس الجمهورية يتحادث مع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
أكد رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، خلال لقائه  الإربعاء بقصر قرطاج، مع فهد محمّد العفاسي وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت، أن الإنجازات التي قامت بها دولة الكويت في المجال السياحي، تعد نموذجا ناجحا للاستثمارات العربية في تونس.

وأبرز رئيس الدولة، عراقة العلاقات التونسية الكويتية الإستراتيجية وتميّزها في كافة الميادين، نتيجة التقارب الكبير في مواقف الدولتين، مثمّنا مساندة الكويت لتونس في مجابهة مختلف التحديات التي تواجهها، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

كما نوّه بنتائج زيارة العفاسي إلى تونس، لا سيما فيما يتعلّق بالبرامج والمشاريع التي تمّ الاتفاق على إنجازها، داعيا إلى مزيد تكثيف الزيارات من الجانبين خدمة للمصلحة المشتركة للبلدين.

من جانبه، عبّر العفاسي عن ارتياحه للتطور المطّرد الذي تشهده العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، مؤكدا إستعداد بلاده لمزيد تطويرها بما يستجيب للتحديات القائمة، ومعالجة القضايا المعاصرة المرتبطة بالخصوص بالخطاب الديني المعتدل، وإشاعة قيم التعايش والوسطية والاعتدال.

يذكر أن الوزير الكويتي، الذي يؤدّي زيارة عمل إلى تونس منذ 10 نوفمبر الجاري، تولى التوقيع يوم الأحد الفارط بتونس، رفقة وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم، على برنامج تنفيذي لتعزيز التعاون بين تونس والكويت في المجال الدّيني. 

وسيقوم الجانب الكويتي بمقتضى البرنامج التنفيذي بالخصوص، بتمويل بناء "جامع الزيتون" بالحرايرية، والمقر الجديد للمعهد الأعلى للشريعة، فضلا عن التعاون بخصوص "جائزة تونس الدولية للدراسات الإسلامية" و"جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويد تلاوته" و"مسابقة تونس الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره"، من خلال تبادل المقرئين والمحكمين.  
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
كرواتيا
-
x
21:45
-
أسبانيا
بلجيكا
-
x
21:45
-
أيسلندا
مباريات دولية ودية - منتخبات
الكويت - أساسي
-
x
18:15
-
البحرين - أساسي
ألمانيا - أساسي
-
x
21:45
-
روسيا - أساسي
إنجلترا - أساسي
-
x
22:00
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/15/2018 5:40:00 AM