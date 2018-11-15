رئيس الجمهورية يتحادث مع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت

أكد رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، خلال لقائه الإربعاء بقصر قرطاج، مع فهد محمّد العفاسي وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت، أن الإنجازات التي قامت بها دولة الكويت في المجال السياحي، تعد نموذجا ناجحا للاستثمارات العربية في تونس.





وأبرز رئيس الدولة، عراقة العلاقات التونسية الكويتية الإستراتيجية وتميّزها في كافة الميادين، نتيجة التقارب الكبير في مواقف الدولتين، مثمّنا مساندة الكويت لتونس في مجابهة مختلف التحديات التي تواجهها، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.





كما نوّه بنتائج زيارة العفاسي إلى تونس، لا سيما فيما يتعلّق بالبرامج والمشاريع التي تمّ الاتفاق على إنجازها، داعيا إلى مزيد تكثيف الزيارات من الجانبين خدمة للمصلحة المشتركة للبلدين.





من جانبه، عبّر العفاسي عن ارتياحه للتطور المطّرد الذي تشهده العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، مؤكدا إستعداد بلاده لمزيد تطويرها بما يستجيب للتحديات القائمة، ومعالجة القضايا المعاصرة المرتبطة بالخصوص بالخطاب الديني المعتدل، وإشاعة قيم التعايش والوسطية والاعتدال.





يذكر أن الوزير الكويتي، الذي يؤدّي زيارة عمل إلى تونس منذ 10 نوفمبر الجاري، تولى التوقيع يوم الأحد الفارط بتونس، رفقة وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم، على برنامج تنفيذي لتعزيز التعاون بين تونس والكويت في المجال الدّيني.





وسيقوم الجانب الكويتي بمقتضى البرنامج التنفيذي بالخصوص، بتمويل بناء "جامع الزيتون" بالحرايرية، والمقر الجديد للمعهد الأعلى للشريعة، فضلا عن التعاون بخصوص "جائزة تونس الدولية للدراسات الإسلامية" و"جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويد تلاوته" و"مسابقة تونس الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره"، من خلال تبادل المقرئين والمحكمين.