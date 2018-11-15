ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

المعرض الياباني "حديقة الشتاء" يحط رحاله بمدينة الثقافة

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 05:26 ص
المعرض الياباني حديقة الشتاء يحط رحاله بمدينة الثقافة
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
بعد جولاته في روسيا وأستراليا ومصر والمغرب وعدد آخر من الدول، يحط المعرض الياباني "حديقة الشتاء"رحاله برواق المعارض بمدينة الثقافة، وذلك من 24 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2018.

وينتظم هذا المعرض بمبادرة من سفارة اليابان بتونس وبالتعاون مع المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر بمدينة الثقافة ويندرج في إطار التعاون الثقافي بين تونس واليابان.

ويتناول معرض "حديقة الشتاء" موضوع "خيال المكرو بوب" أي الخيال البسيط في الفن الياباني المعاصر، ويتضمن لوحات في الرسم وأعمالا مصورة تحمل توقيع 14 فنانا يابانيا تأثروا بأسلوب الفنان الياباني "ماتسوي" ويطلق عليه "المكرو بوب"، يمثلون الحركة الفنية المعاصرة في اليابان منذ التسعينات إلى اليوم، وهي حركة تختصر فلسفة القوة الإيحائية والمبتكرة لجوانب الحياة الأكثر بساطة.  
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
كرواتيا
-
x
21:45
-
أسبانيا
بلجيكا
-
x
21:45
-
أيسلندا
مباريات دولية ودية - منتخبات
الكويت - أساسي
-
x
18:15
-
البحرين - أساسي
ألمانيا - أساسي
-
x
21:45
-
روسيا - أساسي
إنجلترا - أساسي
-
x
22:00
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/15/2018 5:40:00 AM