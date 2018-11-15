المعرض الياباني "حديقة الشتاء" يحط رحاله بمدينة الثقافة

بعد جولاته في روسيا وأستراليا ومصر والمغرب وعدد آخر من الدول، يحط المعرض الياباني "حديقة الشتاء"رحاله برواق المعارض بمدينة الثقافة، وذلك من 24 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2018.





وينتظم هذا المعرض بمبادرة من سفارة اليابان بتونس وبالتعاون مع المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر بمدينة الثقافة ويندرج في إطار التعاون الثقافي بين تونس واليابان.





ويتناول معرض "حديقة الشتاء" موضوع "خيال المكرو بوب" أي الخيال البسيط في الفن الياباني المعاصر، ويتضمن لوحات في الرسم وأعمالا مصورة تحمل توقيع 14 فنانا يابانيا تأثروا بأسلوب الفنان الياباني "ماتسوي" ويطلق عليه "المكرو بوب"، يمثلون الحركة الفنية المعاصرة في اليابان منذ التسعينات إلى اليوم، وهي حركة تختصر فلسفة القوة الإيحائية والمبتكرة لجوانب الحياة الأكثر بساطة.