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عمرو زكي يطالب أجيري بضم "المشاكس" إلى المنتخب

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 05:24 ص
عمرو زكي يطالب أجيري بضم المشاكس إلى المنتخب
عمرو زكي
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ريهام عبد المحسن
 

شدد عمرو زكي نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق على ضرورة ضم عمرو مرعي مهاجم النجم الساحلي التونسي للمنتخب الوطني.

 

وقال زكي في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر: " عمرو مرعي لاعب صغير ومشاكس ومحترف في سن صغير ويتصارع عليه الأهلي والزمالك وكان يجب ضمه للمنتخب".

 

واختتم: " الجهاز الفني له الحق في ضم اللاعبين الذين يرغبون في ضمهم ولكن يجب عليهم تجهيز مهاجمين حتى لا نعتمد على مروان محسن فقط".

 

 

 

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