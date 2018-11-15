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الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بصفاقس تعقد اليوم الجلسة الأولى للنظر في قضية أحداث الخبز

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 05:25 ص
الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بصفاقس تعقد اليوم الجلسة الأولى للنظر في قضية أحداث الخبز
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محمد وليد الجموسي
 
تعقد الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس اليوم الخميس الجلسة الأولى للنظر في القضية المتعلقة بأحداث الخبز التي جدّت في جانفي من سنة 1984 ، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي مراسلة (وات) بالجهة.

يذكر أن أحداث الخبز التي شهدتها كافة ولايات الجمهورية بين أواخر شهر ديسمبر 1983 وبداية جانفي 1984، قد سجّلت خلالها جهة صفاقس وفاة 12 شخصا 
وإصابة أكثر من 20 شخصا بعيارات نارية.   
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