"العوضي": الموظفون رقم واحد في دفع الضرائب



وأضاف "العوضي"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على التلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، أنه وفقا للاتفاقية سيتم إزالة الجمارك على السيارات الأوروبية التي أقل من 1600 "سي سي"، ويتم فقط تحصيل ضريبة القيمة المضافة وهي 14%.



وتابع أن الضريبة كانت تخفض على خمس سنوات، وأخر موعد لتطبيقها هو يناير 2019.



وشدد على أن الموظفين هم رقم واحد في دفع الضرائب لأن هذه الضريبة يتم استقطاعها من المنبع دون أن يشعر بها المواطن، كما أن هناك رجال أعمال وشركات اتصالات كبرى ملتزمون بدفع الضرائب.

قال سامى العوضى رئيس الإدارة المركزية للبحوث فى مصلحة الضرائب المصرية، إنه سيتم تخفيض الجمارك على السيارات القادمة من السوق الأوروبي، تنفيذا لاتفاقية أغادير.