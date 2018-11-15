البلدوزر: قرار سليمان الاعتزال الدولي انفعالي
الخميس 15/نوفمبر/2018 - 05:00 صريهام عبد المحسن
صرح عمرو زكي نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق بأن قرار وليد سليمان نجم الأهلي باعتزاله اللعب الدولي انفعالي وتمنى أن يتراجع عنه.
وقال زكي في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر:
" أتمنى أن يتراجع وليد سليمان عن قرار اعتزاله الدولي وأن يكون قراره انفعاليا
وأن يراجع نفسه في قراره لأنه من أفضل لاعبي مصر وأفريقيا لأنه سيفيد منتخب مصر".
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