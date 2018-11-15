هشام الفوراتي: وزارة الداخلية تواجه عدة صعوبات مالية رغم الترفيع في ميزانيتها ب4ر7 بالمائة

أكد وزير الداخلية هشام الفوراتي، الإربعاء، أنه رغم الترفيع في ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2019 بنسبة 4ر7 بالمائة مقارنة بميزانية السنة الماضية لتصبح في حدود 3039.3 مليون دينار، إلا أنها تبقى غير كافية نظرا لأهمية عمل الوزارة ومتطلباتها.





وأفاد الفوراتي، خلال عرضه لميزانية وزارة الداخلية بلجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب بباردو، بأن الوزارة لديها ديون متخلدة لدى وزارة النقل ب133 مليون دينار، وتواجه الإدارة صعوبات في ما يخص دعم وصولات الأكل لفائدة أعوان الوزارة، فضلا عن عدم تطور أسطول الوزارة بنفس نسق أسطول وسائل النقل والخافرات البحرية.





وصرح بخصوص دعم إستراتيجية مكافحة الإرهاب، بأنه لا توجد اعتمادات مخصصة في هذا الإتجاه، بل هي مدرجة ضمن الميزانية العامة للوزارة، مبينا في هذا الإطار، أنه تم رصد إعتمادات مالية لتجهيز المؤسسات الأمنية والحرس الوطني بمدرعات ذات مواصفات معينة لحماية الأمنيين. وأضاف أن الوزارة شرعت في إعداد كراسات الشروط الفنية المتعلقة باقتناء هذه المدرعات.





وفيما يتعلق بتأمين المؤسسات التربوية، أوضح الوزير أنه وردت على الوزارة عدة عرائض وشكايات تتعلق بالمخدرات مما يؤكد تفشي هذه الظاهرة، مبينا أن تأمين المؤسسات التربوية من العنف ومن ظاهرة بيع المخدرات أمام مقراتها مرتبط بمشروع "شرطة الجوار" الذي يرتبط بدوره بالمراكز النموذجية الجديدة، والتي بلغ عددها الى حد الآن 10 مراكز .





وفي إجابته على سؤال حول وضع المراكز الحدودية، أكد الفوراتي أنه تم تخصيص 8ر7 مليون دينار من اعتمادات التنمية بالوزارة لبناء مراكز أمن حدودية جديدة وتهيئة مراكز أخرى. (وات)