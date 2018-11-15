25 حرفيا تونسيا يشاركون في معرض بمقر ا السفارة الأمريكية بتونس

تم، الأربعاء، بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، تنظيم معرض يضم 25 حرفيا، قدموا للتعريف بثراء الحرف اليدوية التونسية وتنوعها.





ويندرج هذا المعرض في إطار برنامج الحكومة الأمريكية الذي يضم خمسة مشاريع تهدف إلى النهوض بالحرف التونسية في مختلف قطاعاتها.





وأفاد سفير الولايات المتحدة الأمريكية في تونس "دانيال ريبانستان" أن البرنامج يهدف إلى مساعدة المؤسسات التونسية على الحفاظ على تقاليدها المحلية ونشرها في نطاق أوسع من خلال التصدير والانفتاح على الاسواق الخارجية.





وأضاف أن الحكومة الأمريكية استثمرت بقيمة 6،2 مليون دولار، في قطاع الحرف في تونس، منذ سنة 2012، بهدف النهوض به، وتشجيع الحرفيين في المناطق الريفية لتطوير هذا القطاع الحيوي والسماح لهم بتصدير منتوجهم في الأسواق العالمية.





وذكر بأن الخمسة مشاريع تتمحور حول "التعليم الإبداعي بناء القدرة على التصدير" وهو مشروع يوفرالخبرة الفنية لـــ50 حرفيًا تونسيًا، لتمكينهم من تعديل منتجاتهم المختلفة ، حتى تستجيب إلى المعايير الدولية وفتح أسواق تصدير جديدة.





اما المشروع الثاني فهو بعنوان " صحة عائلية عالمية" ويعد عملا تشاركيا يهدف إلى تصدير المنتوجات الحرفية خاصة منها الزيوت الأساسية.





والمشروع الثالث المتعلق بــــ" تصدير مخبر" لغرفة التجارة الأمريكية في تونس، سيمكن من زيادة الصادرات وتنويعها، لـ15 مؤسسة حرفية صغرى ومتوسطة، لتقديم خدمات محضنة المؤسسات ومعلومات السوق.

ويتمثل المشروع الرابع في "سوق التنمية" وهو مشروع يهدف إلى تمويل ومرافقة المشاريع المبتكرة على المستوى المحلي للمساعدة على خلق فرص تشغيل دائمة.





والمشروع الخامس يخص المؤسسة التجارية المستدامة للمرأة وهو مشروع يدعم أصحاب المشاريع الناشئة والمتمكنة الذين يقومون بإنشاء وتطوير الأعمال التجارية في 10 مناطق في تونس. (وات)