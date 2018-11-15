قفصة : إطلاق حملة تحسيسية للتصدي لتعاطي المخدرات بالوسط المدرسي

أطلقت لجنة الشؤون الإجتماعية ببلدية قفصة بالتعاون مع الجمعية التونسية للدفاع الإجتماعي حملة تحسيسية ضد ظاهرة الإدمان على المخدّرات في الوسط المدرسي تحت عنوان" روعة الحياة لا تفسدها بآفة المخدرات" والتي تتواصل إلى غاية غرة شهر ديسمبر المقبل وفق ما ذكرته في تصريح لمراسل (وات) رئيسة لجنة الشؤون الإجتماعية ببلدية قفصة إيمان حرشاني.





وأاضافت رئيسة اللجنة أنه تمّت برمجة جملة من الانشطة طيلة أيام هذه الحملة التحسيسية التي انطلقت أمس تتمثل في توزيع ملصقات ومطويات على التلاميذ

بالمؤسسات التربوية بقفصة المدينة حول مخاطر استهلاك المخدرات اضافة إلى تنظيم ندوات تحسيسية تثقيفية ستتخلّلها فقرات ترفيهية موجّهة للتلاميذ بالنوادي

النموذجية بحي السرور وحي بن يونس.





وأوضحت ايمان حرشاني، أنه سيتم اختتام هذه الحملة التحسيسية عبر تنظيم ورشات رسم وعرض فرجوي بالدمى العملاقة بساحة الفنون وسط المدينة، مبيّنة أنّ

الهدف منها توعية التلاميذ من مخاطر تعاطي المخدرات والإدمان خاصة مع تنامي هذه الظاهرة بالمؤسسات التربوية.