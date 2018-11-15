ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

قفصة : إطلاق حملة تحسيسية للتصدي لتعاطي المخدرات بالوسط المدرسي

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 05:19 ص
قفصة : إطلاق حملة تحسيسية للتصدي لتعاطي المخدرات بالوسط المدرسي
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
أطلقت لجنة الشؤون الإجتماعية ببلدية قفصة بالتعاون مع الجمعية التونسية للدفاع الإجتماعي حملة تحسيسية ضد ظاهرة الإدمان على المخدّرات في الوسط المدرسي تحت عنوان" روعة الحياة لا تفسدها بآفة المخدرات" والتي تتواصل إلى غاية غرة شهر ديسمبر المقبل وفق ما ذكرته في تصريح لمراسل (وات) رئيسة لجنة الشؤون الإجتماعية ببلدية قفصة إيمان حرشاني.

وأاضافت رئيسة اللجنة أنه تمّت برمجة جملة من الانشطة طيلة أيام هذه الحملة التحسيسية التي انطلقت أمس تتمثل في توزيع ملصقات ومطويات على التلاميذ 
بالمؤسسات التربوية بقفصة المدينة حول مخاطر استهلاك المخدرات اضافة إلى تنظيم ندوات تحسيسية تثقيفية ستتخلّلها فقرات ترفيهية موجّهة للتلاميذ بالنوادي
النموذجية بحي السرور وحي بن يونس.

وأوضحت ايمان حرشاني، أنه سيتم اختتام هذه الحملة التحسيسية عبر تنظيم ورشات رسم وعرض فرجوي بالدمى العملاقة بساحة الفنون وسط المدينة، مبيّنة أنّ
الهدف منها توعية التلاميذ من مخاطر تعاطي المخدرات والإدمان خاصة مع تنامي هذه الظاهرة بالمؤسسات التربوية.  
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
كرواتيا
-
x
21:45
-
أسبانيا
بلجيكا
-
x
21:45
-
أيسلندا
مباريات دولية ودية - منتخبات
الكويت - أساسي
-
x
18:15
-
البحرين - أساسي
ألمانيا - أساسي
-
x
21:45
-
روسيا - أساسي
إنجلترا - أساسي
-
x
22:00
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/15/2018 5:40:00 AM