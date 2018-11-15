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عاجل.. البلدوزر يوجه رسالة نارية إلى باسم مرسي

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 04:05 ص
عاجل.. البلدوزر يوجه رسالة نارية إلى باسم مرسي
باسم مرسي
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الفجر الرياضي
 

صرح عمرو زكي نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق بأن الزمالك لا يحتاج لتدعيم صفوفه في يناير المقبل وأن الأهلي يحتاج لتدعيم في مركز الظهير الثالث (الثيرد باك).

 

وقال زكي في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " الأهلي يحتاج صفقات في يناير وأعرف من مصادر في النادي بأن المدير الفني طلب التعاقد مع لاعبين تحديداً في مركز الظهير الثالث".

 

واختتم: " الزمالك لا يحتاج صفقات في يناير وباسم مرسي قيمة كبيرة جدًا ويجب إبعاد نفسه عن المشاكل والتركيز في الملعب".

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