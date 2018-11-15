الإبراشي لـ شيخ أزهري مؤيد لزواج القاصرات: "الكارثة بتحصل من عندكم"
الخميس 15/نوفمبر/2018 - 06:06 صنعيم يوسف
قال الشيخ سعيد نعمان، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقا، إن الفتاة يمكن لولي أمرها تزويجها "لو تبين من السونار وهي في بطن أمها إنها انثى".
جاء ذلك في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة ON E الفضائية، ويقدمه وائل الإبراشي، ردًا على سؤال من مقدم البرنامج قال فيه: "لو بنت عندها 9 سنين تجوزها؟".
ورد الإبراشي على ذلك قائلا: "يبقى الكارثة بتحصل من عندكم.. المصيبة بتحصل من هنا".
وشدد "نعمان"، على أن هذا ليس رأيه، وإنما رأي القرآن، مستشهدًا بالآية رقم 4 من سورة الطلاق، والتي تقول: "وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ"، موضحا أن معنى كلمة "اللائِي لَمْ يَحِضْنَ"، هن صغيرات السن.
جاء ذلك في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة ON E الفضائية، ويقدمه وائل الإبراشي، ردًا على سؤال من مقدم البرنامج قال فيه: "لو بنت عندها 9 سنين تجوزها؟".
ورد الإبراشي على ذلك قائلا: "يبقى الكارثة بتحصل من عندكم.. المصيبة بتحصل من هنا".
وشدد "نعمان"، على أن هذا ليس رأيه، وإنما رأي القرآن، مستشهدًا بالآية رقم 4 من سورة الطلاق، والتي تقول: "وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ"، موضحا أن معنى كلمة "اللائِي لَمْ يَحِضْنَ"، هن صغيرات السن.
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