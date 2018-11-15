ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

الإبراشي لـ شيخ أزهري مؤيد لزواج القاصرات: "الكارثة بتحصل من عندكم"

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 06:06 ص
الإبراشي لـ شيخ أزهري مؤيد لزواج القاصرات: الكارثة بتحصل من عندكم
طباعة
نعيم يوسف
 
قال الشيخ سعيد نعمان، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقا، إن الفتاة يمكن لولي أمرها تزويجها "لو تبين من السونار وهي في بطن أمها إنها انثى".

جاء ذلك في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة ON E الفضائية، ويقدمه وائل الإبراشي، ردًا على سؤال من مقدم البرنامج قال فيه: "لو بنت عندها 9 سنين تجوزها؟".

ورد الإبراشي على ذلك قائلا: "يبقى الكارثة بتحصل من عندكم.. المصيبة بتحصل من هنا".

وشدد "نعمان"، على أن هذا ليس رأيه، وإنما رأي القرآن، مستشهدًا بالآية رقم 4 من سورة الطلاق، والتي تقول: "وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ"، موضحا أن معنى كلمة "اللائِي لَمْ يَحِضْنَ"، هن صغيرات السن.
المزيد عن: وائل الإبراشي زواج توك شو أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
كرواتيا
-
x
21:45
-
أسبانيا
بلجيكا
-
x
21:45
-
أيسلندا
مباريات دولية ودية - منتخبات
الكويت - أساسي
-
x
18:15
-
البحرين - أساسي
ألمانيا - أساسي
-
x
21:45
-
روسيا - أساسي
إنجلترا - أساسي
-
x
22:00
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/15/2018 7:10:01 AM