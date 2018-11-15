ابنة ستان لي تكشف مفاجأة بعد وفاته





كشفت النجمة الأمريكية الشهيرة جوان سيلينا لي، ابنة أسطورة هوليوود الراحل ستان لي، عن مفأجاة بعد وفاته، مشيرة إلى أنها كانت تعمل مع والدها قبل وفاته على شخصية بطل خارق جديد.





ولفتت الانتباه إلى أنها ستكمل المشروع بمفردها.





كان ستان لي مبتكر شخصيات عالم "مارفل" بهوليود، رحل عن عمر يناهز الـ95 سنة، بعد عام من وفاة زوجته جوان.



