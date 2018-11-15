بمناسبة الاحتفال بالأسبوع العالمي للمبادرة وتحت شعار " هيا ابدأ مشروعك" نظم مركز أعمال قابس مسابقة جهوية في بعث المشاريع.





وقد شارك في هذه المسابقة 15 شابا وشابة من أصحاب أفكار المشاريع تتوزع بين مجالات الخدمات والصناعة والفلاحة والصناعات التقليدية .





وقد تم تمكين هؤلاء الشباب الذين اتيحت لهم فرصة تقديم مشاريعم أمام لجنة تحكيم تضم مختصين في مجال بعث المشاريع من حصة تكوينية حول كيفية تجسيم تلك المشاريع على أرض الواقع ولاسيما في الجوانب المتعلقة بكيفية إعداد ملف المشروع وتمويله والإحاطة التي يمكن توفيرها لهم خلال هذه العملية.





وتضمّنت هذه المسابقة اختيار أفضل ثلاثة مشاريع من بين المشاريع المشاركة فيها وستحظى هذه المشاريع الثلاثة بمرافقة مركز أعمال قابس ودعم هياكل المساندة على امتداد فترة تركيز المشروع.