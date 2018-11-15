تكليف رضا شرف الدين رسميا برئاسة لجنة انتخابات حركة نداء تونس

قرر الديوان السياسي لحركة نداء تونس، تكليف، رضا شرف الدين، رسميا برئاسة لجنة انتخابات الحركة المزمع عقدها في جانفي 2019، وفق ما صرحت به عضو الديوان السياسي، سميرة الشواشي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء





وأضافت الشواشي، أن لجنة انتخابات النداء، ستعلن عن الانطلاق في مهامها وعن تركيبتها، خلال ندوة صحفية ستعقد للغرض، صباح اليوم الخميس، في أحد النزل بتونس العاصمة.





كما تم النظر خلال الاجتماع الدوري للديوان السياسي للنداء، في مطالب انضمام أحزاب وشخصيات وطنية إلى حركة نداء تونس سيقع الإعلان عنها قريبا، وفق ماذكرته الشواشي التي فضلت عدم تقديم تفاصيل حول هذه المطالب إلى حين تأكدها والبت فيها بصفة نهائية.





وتطرق الديوان السياسي للنداء، الذي ترأسه الأمين للحركة سليم الرياحي الأربعاء وحضره رئيس الهيئة السياسية حافظ قايد السبسي والمنسق العام للحركة رضا بلحاج وأعضاء الديوان ال13، إلى التقدم في استكمال عملية اندماج حزب الاتحاد الوطني الحر في نداء تونس على مستوى الجهات.





وأكدت الشواشي أن الديوان السياسي لم يتطرق إلى مسألة انسحاب وزراء النداء من الحكومة، باعتبارأن هذه النقطة لم تكن مدرجة على جدول الأعمال.





يذكر أن الكتلة البرلمانية لحركة نداء تونس، كانت دعت في بيان أصدرته يوم 8 نوفمبر 2018، الوزراء المنتمين للحزب في حكومة يوسف الشاهد، إما إلى الاستقالة من الحزب أو من الحكومة.





ويشار إلى أن كتلة حركة نداء تونس، قاطعت الجلسة العامة ليوم الاثنين 12 نوفمبر 2018 والتي خصصت لطرح التحوير الوزاري لنيل الثقة، ولم تصوت بالتالي على منح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد.

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