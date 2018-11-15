"حكاية لعبة" يعود بجزء جديد





أعلنت شركة ديزني عن نيتها طرح جزء جديد من فيلم "حكاية لعبة" (Toy's Story) للرسوم المتحركة في دور السينما.





وكتأكيد على نيتها طرحت الشركة فيديو ترويجيا للفيلم، وأعلنت أنه سيعرض صيف العام القادم، وتحفظت عن ذكر أية تفاصيل عن الموعد الدقيق لطرحه، أو فكرة النص.





ظهر أول جزء من "حكاية لعبة" عام 1995، وكان إنتاجا مشتركا بين شركة "ديزني" العالمية واستوديوهات "بيكسار"، وحاز على اهتمام كبير حينها كونه أول فيلم متكاملا صنع بواسطة الحاسوب.





تحكي أجزاء الفيلم عن طفل صغير يملك مجموعة من الألعاب، وتظهر هذه الألعاب وكأنها تعيش حياة واقعية بعيدا عن أعين البشر.



