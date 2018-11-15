تأجيل إضراب التاكسي الفردي المزمع تنفيذه اليوم الخميس وغدا الجمعة

قررت الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب سيارات التاكسي الفردي "تأجيل الإضراب وكل التحرّكات الإحتجاجية الميدانية المزمع القيام بها يومي 15 و16 نوفمبر 2018".





واعتبرت الغرفة، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في بيان أصدرته مساء، الإربعاء، أن هذا القرار يأتي "على إثر الدعوة، التي وجّهت للغرفة، الإربعاء، على الساعة الخامسة مساء، لعقد جلسة اليوم الخميس على الساعة العاشرة صباحا بمقر وزارة النقل مع وزير النقل الجديد، هشام بن أحمد، والتزام الإدارة بتفعيل ما تمّ الإتفاق بشأنه بمحضر جلسة 06 أفريل 2018 والنظر في بقيّة الملفات العالقة".





كما عمل تدخّل "الإتحاد المركزي والتعهّد بالدفع لفض الملفات الحارقة والمساعدة والإشكاليات، التي تخصّ القطاع" على تاجيل الإضراب.